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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:45

Президент РФ сообщил о попытке Киева подорвать участок "Турецкого потока"

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Украинские власти пытались подорвать один из участков газотранспортной системы "Турецкий поток", сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Был совершен целый ряд терактов и попыток подобных преступлений в отношении объектов электроэнергетики и газотранспортной инфраструктуры нашей страны, включая попытку подрыва на одном из участков газотранспортной системы "Турецкий поток", - сказал глава государства, выступая на совещании с членами Совбеза РФ.

Путин отметил, что "все это доказано объективными данными, в том числе и показаниями самих задержанных исполнителей этих терактов".

Владимир Путин Украина Турецкий поток
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