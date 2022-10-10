Кремль отметил отсутствие конкретики о переговорах РФ со странами Запада в Турции

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Москва пока не получала сигналов о возможности переговоров России с США, Францией, Германией и Великобританией на территории Турции, но этот вопрос президент Владимир Путин вполне может обсудить с турецким лидером Реджепом Эрдоганом в Астане, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет, не получали. Никакой конкретики на этот счет нет в настоящий момент", - сказал Песков на брифинге, комментируя сообщения СМИ о такой возможности.

Его также спросили, может ли этот вопрос быть обсужден на возможной встрече президентов России и Турции в Астане.

"Вполне", - ответил на это Песков.

Отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к возможности подобной встречи, он сказал: "Нужно понять целеполагание такой встречи, понять, для чего, с кем и что могло бы быть результатом такой встречи, а потом уже принимать какие-то решения".

Газета Milliyet сообщила, что Турция готова организовать переговоры по Украине между Россией, США, Францией, Германией и Великобританией. По информации газеты, этот план уже передан Вашингтону и первые комментарии оттуда, якобы, "очень позитивные". Председатель Объединенного парламентского комитета Турция-ЕС Исмаил Эмрах Карайель сообщил, что переговоры могут состояться в Стамбуле, сообщил сайт "Вести.ру".

Песков на этом же брифинге отметил, что Москва не получала никаких инициатив со стороны США по мирным переговорам, связанным с ситуацией на Украине.

"Нет, никаких контактов на этот счет не было", - ответил он на вопрос, касающийся заявления координатора по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о том, что США хотели бы скорейшего урегулирования конфликта на Украине дипломатическим путем.

"Вряд ли это (заявление Кирби) можно назвать инициативой, - отметил Песков. - Вы же знаете, что есть кодифицированное решение украинской стороны, президента Зеленского отказаться от каких-либо переговоров".