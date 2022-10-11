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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

Десятки человек в Венесуэле погибли из-за ливней и оползней

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - По меньшей мере 36 человек погибли и 56 пропали без вести в результате ливней в городе Лас-Техериас на севере Венесуэлы, сообщает испанская телерадиокомпания RTVE.

Из-за проливных дождей в реках поднялся уровень воды, что привело к оползням и наводнениям. RTVE отмечает, что потоки воды смывали дома и уличную мебель, разрушая все на своем пути. Пострадали посевы, нарушена подача воды.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в твиттере, что правительство задействовало спасателей, службы гражданской безопасности, группы технического обслуживания и уборки, а также персонал из различных учреждений для "всесторонней заботы о людях". Для людей, которые лишились домов, власти обещают открыть временные пункты размещения.

В стране объявлен трехдневный траур.

Всего за последние две недели в Венесуэле из-за проливных дождей погибли 42 человека, сообщает RTVE.

Венесуэла
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