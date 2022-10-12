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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Не менее 43 человек погибли в результате схода оползней и наводнения в Венесуэле

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Не менее 43 человек стали жертвами схода оползней и наводнения в городе Лас-Техериасе венесуэльского штата Арагуа, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на местные власти.

В миреДесятки человек в Венесуэле погибли из-за ливней и оползнейЧитать подробнее

Ранее поступала информация о 37 погибших. Власти предупредили, что, скорее всего, их число будет расти по мере того, как спасатели, расчищая улицы города от завалов и грязи, продвигаются ниже по течению расположенной в 2 км от города реки. Пропавшими без вести, по предварительным данным, числятся 56 человек.

Как сообщалось, для расчистки кварталов города используется тяжелая техника, для поиска пострадавших применяются беспилотники, также привлечены специально обученные собаки. К поискам возможно выживших и нуждающихся в помощи подключились местные жители.

Вице-президент страны Делси Родригес ранее заявила журналистам: "Мы все еще надеемся найти людей, которых можно спасти".

Население Лас-Техериасе насчитывает 50 тысяч жителей, в городе полностью разрушены 317 домов, еще 750 получили серьезные повреждения.

Причиной схода оползней и наводнений стали проливные дожди, обрушившиеся на Венесуэлу в выходные на прошлой неделе.

Последствия оползня в Венесуэле

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Спасатели и службы гражданской безопасности были задействованы в ликвидации последствийИз-за проливных дождей в реках поднялся уровень воды, что привело к оползням и наводнениямПотоки воды смывали дома и уличную мебель, разрушая все на своем путиПрезидент Венесуэлы назвал регион зоной бедствияПострадали посевы, нарушена подача водыДля людей, которые лишились домов, власти обещают открыть временные пункты размещенияИз-за разрушенной инфраструктуры доставка помощи в пострадавшие районы затрудненаВ городе полностью разрушены 317 домов, еще 750 получили серьезные поврежденияВсего за последние две недели в Венесуэле из-за проливных дождей погибли 42 человекаВ стране объявлен трехдневный траур
Спасатели и службы гражданской безопасности были задействованы в ликвидации последствий
Венесуэла
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