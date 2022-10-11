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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 10 октября

Япония сняла запрет на въезд индивидуальных туристов

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В Японии со вторника, 11 октября, перестает действовать ограничение на въезд в страну индивидуальных туристов, введенное для предотвращения распространения коронавируса COVID-19, сообщает агентство Kyodo.

Кроме того, у путешественников из стран, с которыми до пандемии у Японии было соглашение о безвизовом режиме, перестанут требовать визы.

В последние месяцы японские власти постепенно смягчали антикоронавирусные ограничения. До сегодняшнего дня в страну в день могли въезжать не более 50 тыс. человек, а туристы могли путешествовать только в составе туристических групп.

Кроме того, для жителей Японии, кроме Токио, вводится программа субсидирования внутреннего туризма. Японцы смогут получить на поездки до 11 000 иен ($76) на человека за ночь на срок до семи ночей.

Kyodo отмечает, что действовавшие в стране антикоронавирусные ограничения подвергались критике из-за их строгости и длительности, влияющих на экономику.

Хроника 09 января 2020 года – 11 октября 2022 годаПандемия коронавируса
Япония Коронавирус
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