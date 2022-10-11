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Новая Зеландия ввела санкции против 75 физлиц и двух компаний из РФ

Новая Зеландия ввела санкции против 75 физлиц и двух компаний из РФ
Фото: Hagen Hopkins/Getty Images

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Новая Зеландия добавила в санкционный список в связи с ситуацией вокруг Украины 51 бизнесмена из России, 24 чиновника, связанных с присоединением к РФ территорий, и две российские компании.

Согласно обновленному списку, опубликованному МИД страны, под санкции попали председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, экс-президент и бывший гендиректор "Лукойла" Вагит Алекперов, председатель правления акционерного общества "Росгеология", председатель "Внешэкономбанка" Сергей Горьков, владелец и президент Mercury group Игорь Кесаев.

Среди прочих в санкционном списке - генеральный директор компании "Рособоронэкспорт" корпорации "Ростех" Александр Михеев, председатель правления российской газовой компании ПАО "Новатэк" Леонид Михельсон, основатель и экс-председатель совета директоров компании "Русагро" Вадим Мошкович, президент ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин.

В свою очередь, глава МИД Новой Зеландии Нанайя Махута в своем заявлении, которое цитирует телеканал 1news, особо отметила, что под санкции попал и председатель совета директоров Evraz Group Александр Абрамов, который "имеет связи с Новой Зеландией".

По ее словам, на Абрамова и членов его семьи будет наложен запрет на поездки, а их самолетам и судам будет запрещено входить в наше воздушное пространство и порты.

Также, согласно опубликованному МИД Новой Зеландии списку, под санкции попали заместитель председателя правительства Херсонской области Владимир Беспалов, глава правительства Запорожской области Антон Кольцов, а также ряд чиновников ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Кроме того, в обновленный санкционный список внесены АО "Гознак" и PR-агентство "ИМА-консалтинг".

"Цель наших санкций - оказать давление на Россию, а не наказать невиновных новозеландцев", - отметила Махута.

Новая Зеландия Россия Украина Александр Абрамов
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