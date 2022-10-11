Рынок акций РФ открылся ростом индекса МосБиржи на 0,3% и снижением индекса РТС на 1,3%

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник смешанной динамикой цен blue chips на фоне негативных сигналов с внешних площадок и сохраняющейся геополитической напряженности; индекс МосБиржи за минуту торгов прибавил 0,3%, индекс РТС просел на 1,3% на фоне ослабления рубля.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 1923,11 пункта (+0,3%), индекс РТС - 951,69 пункта (-1,3%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 1,6%.

Доллар вырос до 63,55 рубля (+0,86 рубля).

Новая Зеландия добавила в санкционный список в связи с ситуацией вокруг Украины 75 физлиц в РФ, в том числе 24 чиновников, связанных с вступившими в состав России территориями, а также две компании.

Подорожали акции "Татнефти" (+1,6%), "Магнита" (+1,2%), ПАО "Полюс" (+0,7%), "Интер РАО" (+0,7%), "ММК" (+0,6%), "Россетей" (+0,6%), расписки OZON (+0,3%), акции "АЛРОСА" (+0,3%).

Подешевели акции "Газпрома" (-0,8%), "Мосбиржи" (-0,7%), Сбербанка (-0,6%), "НЛМК" (-0,5%), "Аэрофлота" (-0,4%).

Оценки аналитиков

По оценкам аналитиков BCS Global Market, на текущий момент нет уверенности в устойчивости восходящего тренда по индексу МосБиржи. В краткосрочной перспективе можно ожидать консолидации ниже 2000 пунктов, а для разворота вверх пока не хватает катализаторов. Во вторник Международный валютный фонд опубликует обновленный прогноз для глобальной экономики World Economic Outlook, а главы стран G7 проведут переговоры в режиме видеоконференции для обсуждения ситуации на Украине.

Как отмечает директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков, волатильность на рынке акций во вторник может сократиться после прошедшей отсечки "Газпрома", однако общий негативный фон внешних площадок не располагает к продолжению отскока. Цены на нефть незначительно снижаются на фоне укрепления доллара США и очередных вспышек COVID-19 в Китае. Инвесторы готовятся к данным по инфляции в США и к неофициальному началу сезона отчетности за III квартал в конце этой недели (в пятницу ожидаются отчетности JPMorgan, Citigroup, Wells Fargo и Morgan Stanley).

По словам заместителя директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгия Ващенко, акции "Газпрома" накануне отыграли небольшую часть дивидендного "гэпа", но до полного его закрытия еще очень далеко: инвесторы консервативно оценивают перспективы дивидендов за второе полугодие, а надежные прогнозы операционных и финансовых результатов на 2023 год отсутствуют.

Однако, согласно опросам частных инвесторов, после получения дивиденда (через две недели) большинство из них будут увеличивать позиции на фондовом рынке, в том числе в акциях "Газпрома". Как следствие, ожидать усиления нисходящей коррекции на российском рынке в ближайшее время не стоит. Часть игроков, возможно, будут открывать "лонги" в преддверии притока средств. Кроме того, многие акции выглядят привлекательно для покупок с точки зрения непрофессионального инвестора: они достигли психологически значимых отметок и/или многолетних минимумов. Среди кандидатов на хороший отскок - бумаги Сбербанка и НЛМК.

Падение рынка ниже 2000 пунктов по индексу МосБиржи выступает неплохим поводом для спекулятивных покупок. Рубль слабеет на фоне сокращения продаж экспортеров вследствие того, что риск санкций в отношении структур биржи не реализовался. Однако больших оборотов ожидать не стоит, полагает Ващенко.

В США накануне индексы акций снизились по итогам четвертой сессии подряд, индикаторы потеряли 0,3-1%, причем Nasdaq (-1%) опустился до минимума более чем за два года.

Опасения относительно дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы продолжают оказывать давление на настроения инвесторов. В том числе рынок продолжал реагировать на данные о состоянии рынка труда США, опубликованные в пятницу.

В ближайший четверг будут опубликованы данные об инфляции в США, которые могут дать сигнал для понимания дальнейших шагов ФРС. Сейчас трейдеры делают ставку на то, что центральный банк повысит ставки еще на 0,75 процентного пункта по итогам ноябрьского заседания, согласно данным CME FedWatch.

Кроме того, эксперты полагают, что предстоящий сезон корпоративной отчетности, который войдет в активную фазу в пятницу, вряд ли вызовет положительную реакцию со стороны фондового рынка США.

Прибыли американских компаний, акции которых входят в расчет S&P 500, в среднем выросли на 2,4% в третьем квартале, прогнозируют опрошенные FactSet аналитики. Для сравнения: еще в начале июля ожидалось повышение на 9,8%. Это самые слабые результаты со времен третьего квартала 2020 года, на который пришелся пик пандемии COVID-19.

Фондовая Азия

Следом за США во вторник снижается фондовая Азия (японский Nikkei 225 упал на 2,6%, южнокорейский Kospi - на 1,8%, шанхайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 1,7%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 теряет 1%).

Давление на азиатские рынки оказывает падение акций технологического сектора после того как власти США на минувшей неделе ввели новые ограничения на поставки передовых чипов и оборудования для производства полупроводников в Китай для предотвращения развития военной отрасли КНР за счет этой продукции.

Профицит счета текущих операций Японии в августе сократился до 58,9 млрд иен по сравнению с 1,5 трлн иен за аналогичный период месяцем ранее, свидетельствуют данные министерства финансов Японии. Аналитики в среднем прогнозировали профицит на уровне 121,8 млрд иен, согласно Trading Economics.

Тем временем индикатор, отслеживающий настроения в секторе услуг Японии, вырос в сентябре на 2,9 пункта по сравнению с показателем месяцем ранее, до максимума с июня на уровне 48,4 пункта, следует из данных Economy Watchers.

Ситуация на нефтяном рынке

На нефтяном рынке утром во вторник цены продолжают снижение, вызванное накануне слабыми макроэкономическими данными из Китая.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $95,36 за баррель (-0,9% и -1,8% в понедельник), ноябрьская цена WTI - $90,25 за баррель (-1% и -1,6% в понедельник).

Как стало известно в понедельник, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и S&P Global, в сентябре упал до 49,3 пункта с 55 пунктов в августе из-за негативного влияния на сектор коронавирусных ограничений. Индикатор опустился ниже пограничных 50 пунктов впервые за четыре месяца.

Тем временем по итогам минувшей недели нефть подорожала более чем на 15% после решения ОПЕК+ снизить квоту на добычу в ноябре на 2 млн б/с по сравнению с октябрем. Таким образом коалиция пытается добиться баланса на нефтяном рынке, где ожидается постепенное сокращение спроса на фоне замедления роста мировой экономики, отмечают аналитики рейтингового агентства Fitch.