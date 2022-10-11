Издан XIV том книги экс-президента Туркменистана о лекарственных растениях страны

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Вышел в свет 14-й том научно-энциклопедической книги председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша (главы верхней палаты парламента) Гурбангулы Бердымухамедова "Лекарственные растения Туркменистана", сообщает во вторник электронное издание газеты "Туркменистан".

Новый том экс-президента Туркменистана был презентован в ходе расширенного заседания правительства в минувший понедельник.

"Выход новой книги приурочен к отмечаемому сегодня в Туркменистане Дню работников здравоохранения и медицинской промышленности", - сказал президент Сердар Бердымухамедов на заседании правительства.

Первые экземпляры 14-го тома "Лекарственные растения Туркменистана" были вручены членам Кабинета Министров после завершения заседания правительства.

Во введении к своей книге Гурбангулы Бердымухамедов отмечает, что в народной медицине используется более 2000 лекарственных растений, произрастающих на туркменской земле, более 500 из них считаются эндемиками флоры Туркменистана. Поэтому, принимая во внимание древние традиции туркменской народной медицины, связанные с эндемичными лекарственными растениями Туркменистана, он высказывает мнение, что считает их достойными включения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Новый том, являющийся продолжением фундаментального научного труда, работу над которым Гурбангулы Бердымухамедов начал в 2009 году, адресована широкому кругу читателей, интересующихся богатым растительным миром Туркменистана и древними традициями народной медицины.

В новом томе книги представлены полные и исчерпывающие сведения о 118 лекарственных растениях, произрастающих на туркменской земле.

Это уже четвёртая книга Гурбангулы Бердымухамедова, вышедшая в свет в 2022 году. В феврале вышел сборник его выступлений перед общественностью "Светлый путь к процветанию", весной - книга "Смысл моей жизни", а в сентябре - труд "Электроэнергетическая мощь Туркменистана".

В целом экс-президент Туркменистана является автором целого ряда книг различной тематики, посвящённых туркменской истории, ахалтекинским коням, туркменским коврам, музыке, кулинарии, чаю, пословицам, туркменским алабаям.

В электронной библиотеке произведений Гурбангулы Бердымухамедова значатся около 70 книг, большинство из которых переведены на иностранные языки.

Как ранее сообщалось, в феврале 2022 года на заседании Народного Совета Гурбангулы Бердымухамедов, занимающий должность президента 15 лет, заявил о намерении уступить свой пост молодому руководителю, оставив за собой лишь должность председателя Халк Маслахаты (верхней палаты парламента) страны. По итогам проведенных в марте внеочередных выборах президентом избран Сердар Бердымухамедов - сын экс-президента Гурбангулы Бердымухамедова. За пост главы государства тогда боролись 9 кандидатов.