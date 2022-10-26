Президент Туркменистана выразил недовольство низкими темпами сбора хлопка в стране

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов выразил недовольство низкими темпами сбора хлопка в стране в ходе рабочего видеосовещания, на котором рассматривалось положение дел в агропромышленной сфере, сообщает в среду правительственная газета "Нейтральный Туркменистан".

В частности, отмечает газета, глава государства остался недоволен низкими темпами сбора урожая "белого золота" в ряде этрапов (районов) Ахалского, Дашогузского, Лебапского и Марыйского велаятов (областей) и потребовал от руководителей этих регионов ускорить ход хлопкоуборочной кампании.

Президент подчеркнул, что следует предпринять незамедлительные меры по сбору без потерь выращенного урожая хлопка - ценного сырья для национальной экономики. "При этом важно обеспечить бесперебойную работу сельхозтехники, приёмных пунктов, хлопкоочистительных предприятий, а также создать условия для производительного труда земледельцев", - приводит газета слова Бердымухамедова.

В этот же день президент подписал постановление об увольнении с должности заместителя хякима (главы) Марыйского велаята Агаджана Бекмырадова "за серьёзные недостатки, допущенные в работе".

В Туркменистане в первой декаде сентября стартовала хлопкоуборочная кампания, в результате которой планируется собрать 1,2 млн тонн "белого золота".

В 2022 году под хлопчатник отведено 580 тысяч гектаров - на 40 тысяч гектаров меньше, чем в прошлые годы. Освободившиеся площади отведены под картофель и другие овощебахчевые культуры.

При этом государственный заказ на сбор хлопка остался на уровне прошлого года - 1,25 млн тонн. Достижение плана ожидалось за счёт повышения урожайности.

В ноябре 2021 года действующий в то время президент Гурбангулы Бердымухамедов, отец нынешнего президента, заявил, что выращиваемый в Туркменистане хлопок теперь полностью перерабатывается внутри страны, что приносит огромную прибыль государству в иностранной валюте и укрепляет мощь национальной экономики.

В 2021 году в Туркменистане было собрано 1,25 млн тонн хлопка.