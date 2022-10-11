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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Турция подтвердила готовность помочь в дипломатическом урегулировании на Украине

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Турция подтвердила готовность содействовать дипломатическому урегулированию ситуации на Украине, сообщили в Минобороны РФ по итогам переговоров глав военных ведомств России и Турции Сергея Шойгу и Хулуси Акара.

"Турецкой стороной подтверждена готовность к оказанию всестороннего содействия в урегулировании ситуации на Украине дипломатическим путем", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ситуация на Украине обсуждалась среди других вопросов в ходе телефонных переговоров Шойгу и Акара. Смнистры также обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений, вопросы региональной безопасности и ситуацию в Сирии.

"Отмечена важность взаимодействия по предотвращению террористической угрозы на территории Сирии, а также готовность к соблюдению всех достигнутых по данному вопросу договоренностей", - сообщили в Минобороны РФ.

Турция Минобороны РФ. Украина
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