Москва обратится к посредникам, если Киев "созреет" до переговоров

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Посреднические усилия всех заинтересованных стран будут востребованы, если Киев "созреет" до переговоров с Москвой, заявил на пресс-конференции президент Владимир Путин.

"Мы же знаем и позицию Киева: они все время говорили о том, что они хотят переговоров и, вроде как, просили об этом - а теперь приняли решение официально, которое запрещает вести эти переговоры. О чем же можно здесь говорить? - отметил он - Мы всегда говорили, что открыты. Мы даже в Стамбуле достигли определенных договоренностей. Эти договоренности фактически были чуть ли не парафированы. Всё, как только войска от Киева отошли, и желание вести переговоры киевских властей тут же пропало, вот и всё".

По его словам, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) готовы к посреднической роли.

"Президент ОАЭ занимается этим, в том числе занимается вопросами гуманитарного характера, обменами и так далее. И небезуспешно, за что мы ему тоже благодарны", - сказал он.

Также, по словам Путина, Индия и Китай "всегда говорят о необходимости наладить диалог и решать все мирным путем". "Это наши близкие союзники, партнеры, мы уважаем их позицию", - отметил он.

Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Путин поблагодарил за личное участие в переговорах об обмене пленными.

"Второе: он был активным участником организации вывоза зерна с Украины. Правда, к сожалению, это зерно не идет или в минимальном объеме идет в беднейшие страны мира по линии ООН. Но это уже другой вопрос. Это мы с ним тоже обсуждали, и он в ходе наших переговоров вчера высказался за то, чтобы как-то все-таки структурировать потоки этого зерна, и прежде всего, направить их в беднейшие страны, - заявил Путин. - Генеральный секретарь ООН должен над этим работать. Я знаю, что он работает, но не все у него тоже получается".

На этой же пресс-конференции президент сказал, что не видит необходимости во встрече с президентом США Джо Байденом, тем более, что у сторон нет платформы для переговоров.

Он также сказал, что не жалеет о начале спецоперации на Украине, но цели уничтожить эту страну у него нет.