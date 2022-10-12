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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:03

В Швейцарии могут ввести крупный штраф за закрытие лица никабом в общественных местах

В Швейцарии могут ввести крупный штраф за закрытие лица никабом в общественных местах
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Правительство Швейцарии передало в парламент законопроект, нацеленный на запрет носить в общественных местах предметы одежды, которые закрывают лицо, сообщают швейцарские СМИ.

Согласно законопроекту, запрет будет распространяться на такие общественные места, как школы, больницы, общественный транспорт и рестораны.

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Людям будет запрещено носить аксессуары или предметы одежды, из-за которых не будет видно их глаз, носа или рта, указано в законопроекте.

Швейцарские СМИ поясняют, что, таким образом, можно будет надевать, например, на голову капюшон, но не нельзя надевать балаклаву, женщинам-мусульманкам можно будет носить хиджаб, но не никаб.

За нарушение этих правил предлагается наказывать штрафом в 1000 швейцарских франков (около 1000 евро).

При этом, законопроект предполагает ряд исключений, в частности разрешается мотоциклистам ездить в шлеме, закрывающем лицо. Запрет также не распространяется на медицинские маски. Также, согласно тексту законопроекта, разрешается закрывать лицо в самолетах, а также в консульских и дипломатических отделениях, а также в религиозных местах.

Швейцария
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