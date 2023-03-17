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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:13

Думе предложат в законе прописать право верующих учащихся одеваться по правилам их религии

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Парламент Ингушетии внесет в Госдуму законопроект, закрепляющий конституционные права обучающихся приходить на учебу в одежде, соответствующей их религии и народным традициям, сообщила пресс-служба Народного собрания республики.

Проект федерального закона вице-спикер собрания Аза Хашиева представила депутатом на очередном заседании. В проекте содержатся поправки к статье 38 закона об образовании. Депутаты поддержали законопроект единогласно.

Предлагается в законе прописать, что при разработке требований к форме одежды в образовательных организациях госорганы обязательно должны учитывать конституционные права обучающихся на ношение одежды с учетом их народных традиций и вероисповедания, не оставляя данный вопрос на усмотрение образовательных организаций.

Ингушетия Госдума Аза Хашиева
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