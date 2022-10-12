Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

Глава Банка Японии подтвердил намерение ЦБ сохранять мягкую политику

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Банк Японии продолжит придерживаться мягкой денежно-кредитной политики, поскольку экономика страны все еще восстанавливается от последствий пандемии COVID-19, а инфляция будет замедляться, заявил глава японского ЦБ Харухико Курода в ходе выступления на мероприятии Института международных финансов (IIF) в среду.

Согласно прогнозу Куроды, темпы роста потребительских цен в Японии в следующем финансовом году, который начнется в апреле 2023 года, опустятся ниже 2%-го целевого показателя ЦБ. В августе инфляция в стране достигла 3%.

"Нам нужно сохранять мягкую политику до тех пор, пока мы не добьемся устойчивой и стабильной инфляции в 2%", - сказал Курода, слова которого приводит The Wall Street Journal.

Для достижения этой цели потребуется ускорение темпов роста зарплат в стране, добавил он.

Курода отметил также, что спекулятивные колебания курса иены относительно доллара США негативны для экономики, поскольку затрудняют деловое планирование для компаний. Недавнее решение правительства страны о проведении валютных интервенций для поддержки иены было целесообразным, сказал он.

Курс доллара США к иене по данным на 17:50 составляет 146,78 иены по сравнению с 145,86 иены на закрытие предыдущей сессии. Стоимость японской валюты находится на минимуме с 1990 года в паре с долларом.

Япония
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Российский космонавт Прокопьев стал командиром МКС

В Кремле пока не подтверждают личное участие Путина в саммите G20

В Кремле пока не подтверждают личное участие Путина в саммите G20

ЕК рекомендовала дать Боснии и Герцеговине статус страны-кандидата на вступление в ЕС

В Швейцарии могут ввести крупный штраф за закрытие лица никабом в общественных местах

В Швейцарии могут ввести крупный штраф за закрытие лица никабом в общественных местах

Путин заявил о готовности поставлять газ в Европу по уцелевшей ветке СП2

В Польше не видят признаков диверсии в утечке на трубопроводе "Дружба"

Утечка произошла на польском участке трубопровода "Дружба", поставляющем нефть в Германию

Утечка произошла на польском участке трубопровода "Дружба", поставляющем нефть в Германию

Японская ракета Epsilon не смогла выйти на орбиту и была уничтожена

Что случилось этой ночью: среда, 12 октября

Байден заявил, что пока не видит необходимости встречаться с Путиным

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });