Иена дорожает более чем на 2% к доллару США после новой интервенции Банка Японии

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Курс японской иены растет к американскому доллару на торгах в Нью-Йорке более чем на 2%. Рост обеспечен тем, что правительство и центробанк страны второй раз за этот год решили провести интервенцию на валютном рынке, сообщает агентство Nikkei со ссылкой на свои источники.

21 октября министр финансов Японии Сюнъити Судзуки снова заявил об обеспокоенности резким ослаблением иены и выразил готовность провести интервенции для поддержки нацвалюты.

В то же время Судзуки заявил журналистам, что не будет комментировать, состоялась ли интервенция или нет, отмечает Nikkei.

В первый час торгов в Нью-Йорке иена укрепилась до 144 иен за $1 после того, как чуть ранее цена валюты обновила 32-летний минимум в 152 иены/$1.

Япония проводила валютные интервенции 22 сентября, когда нацвалюта упала ниже 146 иен/$1. Банк Японии от лица Минфина страны тогда предпринял такую меру впервые за 24 года.

По данным на 19:45 по Москве, доллар к иене подешевел на 2,08% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов, до 147,03 иены.