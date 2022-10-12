Министры энергетики ЕС не достигли согласия в действиях против энергокризиса

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Дискуссия на неформальном Совете ЕС по энергетике о таких чувствительных вопросах, как цены на газ и электричество, пока не привела к консенсусу государств-членов Евросоюза, признал министр промышленности и торговли председательствующей в совете Чехии Йозеф Сикела.

"Мы сконцентрировали внимание на скачке цен на газ. Мы должны принять быстрые и эффективные меры. Это не просто. У каждого государства-члена свои собственные идеи. (...) Но есть общее согласие министров, что касается необходимости действовать в направлении совместных закупок газа к 2023 году", - заявил Сикела в среду на пресс-конференции после заседания Совета ЕС.

При этом он сообщил, что Еврокомиссия готовит свои предложения для публикации на следующей неделе. Эти предложения могут быть рассмотрены на официальном Совете по энергетике 25 октября в Люксембурге. По его словам, могут быть организованы и другие внеочередные заседания совета, чтобы прийти к согласию. Он убежден, что данное заседание "помогло сблизить точки зрения и позволило работать для поиска совместного решения".

Со своей стороны участвовавшая в пресс-конференции член ЕК по энергетике Кадри Симсон отметила, что цены на газ очень высоки, и хотя уже были приняты беспрецедентные меры против кризисной ситуации, необходимо принимать последующие меры.

"Мы должны сделать еще больше, чтобы противостоять вызову этого кризиса. Цены очень высоки, это подрывает устойчивость (...) Вот почему 18 октября Еврокомиссия предложит комплекс мер. И они не будут последними", - сказала еврокомиссар.

Она сообщила, что в это предложение войдут "меры по уменьшению цен и усилению безопасности энергоснабжения", такие как дальнейшее сокращение спроса на газ, согласованные действия по ограничению цен на газ и электричество и совместные закупки газа".