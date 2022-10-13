Макрон полагает, что Европе нужен рывок в энергетической независимости

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Евросоюзу нужно предпринять значительное усилие по укреплению своей энергетической независимости и отделить тарифы на электричество от цен на газ.

"Европа нуждается в рывке независимости", - сказал Макрон в среду в эфире телеканала France 2.

"С начала будущего года нужно развивать европейский рынок электроэнергии, который больше не будет зависеть от газа", - продолжил французский президент.

При этом он отметил, что Франция импортирует электроэнергию из Германии. "Если бы Европа не была единым рынком", ситуация с энергоснабжением была бы гораздо хуже, подчеркнул Макрон.