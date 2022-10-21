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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:26

Операторы стран Балтии и Скандинавии предупредили о малых резервах энергомощностей

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Общих мощностей электроснабжения на предстоящую зиму в Скандинавии и странах Балтии достаточно, но их резерв невелик, поэтому не исключается ввод ограничений энергопотребления в случае крайней необходимости, говорится в сообщении латвийского оператора энергосистемы AST (Augstsprieguma tikls) со ссылкой на совместный отчет операторов.

В рамках подготовки к зиме операторы системы электропередачи стран Скандинавии и Балтии провели совместный анализ ресурсов электроснабжения в регионе. В отчете отмечается, что предстоящая зима станет одной из самых сложных за последние годы из-за неблагоприятной конъюнктуры на европейских энергетических рынках.

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Ситуация на Украине влияет на рынки электроэнергии, газа и угля, так как из-за санкций, введенных государствами Евросоюза, импорт энергоресурсов из России сокращен или прекращен, а в результате летней засухи запасы воды в водохранилищах европейских ГЭС меньше, чем обычно накануне зимнего сезона.

Суммарных мощностей электроснабжения на предстоящую зиму в регионе достаточно, однако резерв мощностей невелик и существует множество факторов неопределенности. Анализ не выявил необходимости немедленного введения ограничений на потребление, но исключить этого в будущем нельзя. Поэтому операторы системы передачи информируют общественность и готовят план действий в том числе для такого сценария. Ограничения на поставки могут быть введены в случае крайней необходимости, говорится в отчете.

Augstsprieguma tikls принадлежит государству, является оператором латвийской системы передачи электроэнергии.

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