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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

Главы МИД стран СНГ обсудили вопросы углубления сотрудничества

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Совет министров иностранных дел Содружества Независимых Государств на заседании в Астане обсудил вопросы углубления сотрудничества, актуальные аспекты региональной и международной повестки дня, сообщила пресс-служба МИД Казахстана.

Заседание состоялось в среду вечером под председательством заместителя премьер-министра - министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди.

"Участники мероприятия обсудили вопросы углубления сотрудничества по линии внешнеполитических ведомств в рамках СНГ, а также актуальные аспекты региональной и международной повестки дня. По итогам заседания принят ряд решений, направленных на углубление взаимодействия на площадке Содружества", - говорится в сообщении.

Министры также согласовали проекты документов, которые выносятся на рассмотрение глав государств на саммите СНГ, который пройдет в столице Казахстана 14 октября т.г., информировали в пресс-службе.

В мероприятии приняли участие министры иностранных дел Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

СНГ Казахстан
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