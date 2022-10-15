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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:41

Таджикистан поддержал инициативу по экономической кооперации стран Центральной Азии и РФ

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая на саммите в формате "Центральная Азия + Россия", заявил, что республика поддерживает инициативу РФ об учреждении экспертных площадок для обсуждения вопросов развития региона, считает необходимым принятие соответствующей программы развития промышленной кооперации.

"Приветствуем предложение российской стороны об учреждении шестисторонних экспертных площадок для обсуждения насущных вопросов в приоритетных для наших стран направлениях. Готовы запустить такое взаимодействие в области торговли, транспорта и коммуникаций, в сферах образования, гуманитарного сотрудничества и противодействия новым вызовам и угрозам", - цитирует слова Рахмона пресс-служба таджикского лидера.

Президент Таджикистана предложил разработать и принять Программу стимулирования промышленной кооперации стран Центральной Азии и России.

"Считаем, что в текущих условиях странам Центральной Азии и России необходимо найти подходы к формированию наиболее эффективной модели экономического сотрудничества. В этом контексте выступаем за поддержание режима наибольшего содействия в торговле широким кругом товаров в стратегических отраслях наших экономик", - заявил Рахмон, добавив, что РФ является ключевым торгово-экономическим партнером Таджикистана.

Он также добавил, что в Таджикистане "заинтересованы в создании совместных предприятий с партнерами из стран Центральной Азии и России в различных отраслях промышленности".

Таджикистан Эмомали Рахмон
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