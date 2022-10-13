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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:31

Honda с Sony начнут поставки электромобилей в Северной Америке в 2026 году

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Совместное предприятие японских Sony Group Corp и Honda Motor Co – Sony Honda Mobility – начнет поставки первой модели разработанного им электромобиля в Северной Америке в первом полугодии 2026 года, говорится в заявлении компании.

Поставки в Японии запланированы на второе полугодие 2026 года, сказал главный исполнительный директор Sony Honda Mobility Ясухидэ Мидзуно в ходе брифинга. Он также отметил, что компания рассматривает вопрос о целесообразности продаж в Европе.

Электромобили Sony Honda Mobility будут производиться на заводе в Северной Америке, управлять которым будет Honda. При этом совместное предприятие сфокусируется на использовании онлайн-платформ для продаж, сказал Мидзуно.

Sony и Honda подписали соглашение о совместной разработке и продаже автомобилей на электродвигателях в марте. Обе компании сообщили, что инвестируют по 5 млрд иен ($34 млн). Изначально планировалось, что первые электромобили поступят на рынок в 2025 году. Honda будет заниматься производством, Sony – разработкой электроники.

Акции Sony в четверг подешевели на 0,4% на бирже в Токио, цена бумаг Honda выросла на 1%.

Sony Honda Sony Honda Mobility
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