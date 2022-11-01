Sony увеличила полугодовую чистую прибыль на 13,5%

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - В I полугодии финансового года (завершилось 30 сентября) японская Sony Corp. увеличила чистую прибыль на 13,5%, что позволило ей улучшить годовой прогноз.

Чистая прибыль компании в апреле-сентябре составила 482,16 млрд иен ($3,26 млрд) против 424,94 млрд иен годом ранее. Операционная прибыль выросла на 8,8% - до 651 млрд иен по сравнению с 598,5 млрд иен.

Выручка повысилась на 9,3% и достигла 5,06 трлн иен.

Во втором финансовом квартале Sony увеличила чистую прибыль на 24% - до 263,96 млрд иен ($1,77 млрд) по сравнению с 213,11 млрд иен годом ранее. Аналитики, опрошенные Quick, в среднем прогнозировали 218,5 млрд иен.

Выручка в июле-сентябре выросла на 16% - до 2,752 трлн иен.

Операционная прибыль подразделения, занимающегося видеоиграми и приставками, упала на 49% и составила 42,1 млрд иен. Музыкальный бизнес зафиксировал рост прибыли на 56% - до 78,7 млрд иен, подразделение, выпускающее электронику, - на 7%, до 77,8 млрд иен. Прибыль кинобизнеса сократилась на 12,7%, составив 27,6 млрд иен.

Подразделение финансовых услуг увеличило операционную прибыль на 27% - до 54,6 млрд иен.

Sony прогнозирует, что чистая прибыль по итогам фингода, который завершится в марте 2023 года, снизится на 4,8% и составит 840 млрд иен, в то время как выручка повысится на 17% - до 11,6 трлн иен. Ранее компания оценивала первый показатель на уровне 800 млрд иен, второй - 11,5 трлн иен.

С начала 2022 года капитализация Sony уменьшилась на 30,6% (до 12,1 трлн иен), в то время как фондовый индекс Nikkei 225 потерял всего 3,9%.