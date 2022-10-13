Инфляция в США в сентябре замедлилась до минимума за семь месяцев

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Потребительские цены (индекс CPI) в США в сентябре выросли на 8,2% относительно того же месяца прошлого года. Об этом свидетельствуют данные министерства труда страны.

Это минимальный показатель за семь месяцев.

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 8,3% в августе, но оказалась выше 8,1%, ожидавшихся аналитиками, опрошенными агентством Bloomberg и Trading Economics.

Темпы роста цен на энергоносители в прошлом месяце замедлились до 19,8% после скачка на 23,8% в предыдущем месяце. В том числе бензин подорожал на 18,2%, цены на электричество выросли на 15,5%, природный газ – на 33,1%.

Между тем рост стоимости продуктов питания составил 11,2% после 11,4% месяцем ранее, подержанные автомобили и грузовики подорожали на 7,2% (на 7,8% месяцем ранее).

Индекс CPI в сентябре увеличился на 0,4% относительно предыдущего месяца, когда показатель вырос на 0,1%, при этом предполагался подъем на 0,2%.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в сентябре выросли на 6,6% в годовом выражении (до максимума с августа 1982 года) и на 0,6% в помесячном. Эксперты, опрошенные Trading Economics, прогнозировали рост на 6,5% и 0,5% соответственно. В августе повышение составляло 6,3% за год и 0,6% за месяц.

Федеральная резервная система (ФРС) США внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен, которые являются одним из важных факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции для ФРС составляет 2%.

Следующее заседание Федрезерва состоится 1-2 ноября.