Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:42

Инфляция в США в сентябре замедлилась до минимума за семь месяцев

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Потребительские цены (индекс CPI) в США в сентябре выросли на 8,2% относительно того же месяца прошлого года. Об этом свидетельствуют данные министерства труда страны.

Это минимальный показатель за семь месяцев.

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 8,3% в августе, но оказалась выше 8,1%, ожидавшихся аналитиками, опрошенными агентством Bloomberg и Trading Economics.

Темпы роста цен на энергоносители в прошлом месяце замедлились до 19,8% после скачка на 23,8% в предыдущем месяце. В том числе бензин подорожал на 18,2%, цены на электричество выросли на 15,5%, природный газ – на 33,1%.

Между тем рост стоимости продуктов питания составил 11,2% после 11,4% месяцем ранее, подержанные автомобили и грузовики подорожали на 7,2% (на 7,8% месяцем ранее).

Индекс CPI в сентябре увеличился на 0,4% относительно предыдущего месяца, когда показатель вырос на 0,1%, при этом предполагался подъем на 0,2%.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в сентябре выросли на 6,6% в годовом выражении (до максимума с августа 1982 года) и на 0,6% в помесячном. Эксперты, опрошенные Trading Economics, прогнозировали рост на 6,5% и 0,5% соответственно. В августе повышение составляло 6,3% за год и 0,6% за месяц.

Федеральная резервная система (ФРС) США внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен, которые являются одним из важных факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции для ФРС составляет 2%.

Следующее заседание Федрезерва состоится 1-2 ноября.

США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Молдавия планирует начать импорт электроэнергии из Румынии в ночь на 14 октября

Путин заявил, что Турция оказалась самым надежным маршрутом поставок газа в Европу

Путин заявил, что Турция оказалась самым надежным маршрутом поставок газа в Европу
Взрыв на Крымском мосту

В Армении возбудили уголовное дело из-за теракта на Крымском мосту

В Армении возбудили уголовное дело из-за теракта на Крымском мосту

"Транснефть" не сокращала прокачку нефти в Польшу или ФРГ из-за ЧП с "Дружбой"

"Транснефть" не сокращала прокачку нефти в Польшу или ФРГ из-за ЧП с "Дружбой"

Токаев призвал страны СВМДА создать "зеленые коридоры" для продовольственной безопасности

Токаев призвал страны СВМДА создать "зеленые коридоры" для продовольственной безопасности

Саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии начался в Астане

Что случилось этой ночью: четверг, 13 октября

Путин прибыл в Астану для участия в саммитах СВМДА

Главы МИД стран СНГ обсудили вопросы углубления сотрудничества

Запущенный с Байконура ангольский спутник Angosat-2 выведен на орбиту

Запущенный с Байконура ангольский спутник Angosat-2 выведен на орбиту
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });