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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:42

Число первичных заявок на пособие по безработице в США превысило прогноз

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - На прошлой неделе количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, увеличилось на 9 тысяч и составило 228 тысяч человек, сообщило Минтруда США. Это максимальный показатель за последние полтора месяца.

Аналитики в среднем ожидали повышения показателя до 225 тысяч, показал опросTrading Economics.

Среднее число заявок за последние четыре недели, менее волатильный показатель, увеличилось на 5 тысяч - до 211,5 тысячи.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 1 октября, поднялось на 3 тыс. и достигло 1,368 млн по сравнению с пересмотренными 1,365 млн в предшествующую неделю.

Эксперты в среднем прогнозировали прирост на 4 тысячи.

США Минтруда
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