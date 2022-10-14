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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:42

Шесть судов доставят украинское продовольствие в КНР, ФРГ, Ирак, Ливан и Турцию

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Из украинских портов в четверг вышли шесть судов с почти 154 тыс. тонн продовольствия, получив разрешение от совместного координационного центра (СКЦ).

"13 октября украинские порты покинули шесть судов, они перевозят в общей сложности 153 505 тонн зерна и другой продукции АПК в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении СКЦ.

Судно Wei He с 62 860 тоннами подсолнечного шрота направляется в Китай, сухогруз Marlen с 33 тыс. тонн подсолнечного масла - в Ирак. Судно Irmgard доставит в Германию 30 817 тонн рапса, судно Ak Hamza - 7 тыс. тонн кукурузы в Ливан.

Помимо этого, два сухогруза Dignity (14 тыс. тонн кукурузы) и Yaf S (5 828 тонн пшеницы) отплыли в Турцию.

В СКЦ отметили, что "зерно, поступившее в пункт назначения, может пройти переработку и затем - быть переправлено в другие страны".

"По состоянию на 13 октября общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированных из трех украинских портов, составляет 7 363 704 тонны. Всего на данный момент было разрешено движение 666 судов - 335 на прибытие в украинские порты и 331 на выход из них", - отмечается в сообщении.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание документа по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов - Черноморска, Одессы и Южного.

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