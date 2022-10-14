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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:41

Три сухогруза доставят продовольствие из Украины в Испанию, Тунис и Алжир

Три сухогруза доставят продовольствие из Украины в Испанию, Тунис и Алжир
Фото: Ali Atmaca/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Украинские порты в пятницу покинули три судна с кукурузой и пшеницей, получив разрешение от совместного координационного центра (СКЦ).

"14 октября украинские порты покинули три судна, они перевозят в общей сложности 84 500 тонн зерна и другой продукции АПК в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении СКЦ.

Судно Sanita S (43,5 тысячи тонн кукурузы) направляется в Испанию. Сухогруз Super Arsenal доставит в Тунис 27,5 тысяч тонн пшеницы, судно Sea Luck - 13,5 тысяч тонн пшеницы в Алжир.

В СКЦ пояснили, что "зерно, поступившее в пункт назначения, может пройти переработку и затем - быть переправлено в другие страны".

"По состоянию на 14 октября общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированных из трех украинских портов, составляет 7 448 204 тонны. Всего на данный момент было разрешено движение 674 судов - 340 на прибытие в украинские порты и 334 на выход из них", - отмечается в сообщении.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание документа по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов - Черноморска, Одессы и Южного.

Украина СКЦ
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