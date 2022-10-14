Япония выразила протест в связи с запуском ракеты КНДР

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Япония заявила протест по дипломатическим каналам Пхеньяну в связи с очередным, уже 27-м с начала года, запуском баллистической ракеты, сообщил глава японского Минобороны Ясукадзу Хамада.

По его словам, Япония подала протест Северной Корее через свое посольство в Пекине.

Хамада заявил, что действия КНДР "угрожают миру и безопасности Японии и международного сообщества".

Он отметил, что министерство обороны Японии собирает и анализирует информацию о произведенном пуске.

Токио не исключает, что в пятницу Пхеньяном было запущено более одной ракеты, добавил министр.

Как сообщалось, северокорейские военные в ночь с четверга на пятницу запустили баллистическую ракету малой дальности в сторону Японского моря. Запуск был произведен из района Сунан в Пхеньяне в 1:49 (19:49 по московскому времени).

Согласно данным министерства обороны Южной Кореи, ракета КНДР пролетела около 700 км с наивысшей точкой около 50 км на максимальной скорости 6 Махов.

По оценкам японского военного ведомства, ракета достигла высоты около 50 км и пролетела около 650 км.

Хамада отметил, что ракета могла лететь по нестандартной траектории. Предполагается, что она упала в Японское море к востоку от Корейского полуострова, за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Никаких сообщений о повреждениях японских судов или самолетов не поступало, добавил глава Минобороны Японии.