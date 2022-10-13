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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:42

Сеул сообщил о новом запуске баллистической ракеты КНДР

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Северокорейские военные запустили баллистическую ракету в направлении к Японскому морю, сообщает "Рёнхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. Характеристики этой ракеты не уточняются.

По сведениям агентства, группа из примерно 10 северокорейских военных самолетов пролетела в 25 км к северу от воздушной границы КНДР и Южной Кореи в центральной части Корейского полуострова и в 12 км к северу от воздушной границы над Желтым морем.

В ответ южнокорейские военные подняли в воздух самолеты для сопровождения, в том числе истребители-бомбардировщики F-35.

Напряженность на Корейском полуострове усилилась в последнее время. Пхеньян с конца сентября проводит регулярные запуски баллистических ракет в ответ на военные учения Южной Кореи и США. Также растут опасения, что Северная Корея может провести ядерное испытание в ближайшем будущем.

КНДР Японское море Южная Корея Желтое море
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