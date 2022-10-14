Саммит СНГ начался со встречи лидеров в узком составе

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В столице Казахстана Астане началось заседание совета глав государств СНГ, передал корреспондент "Интерфакса".

Открывая заседание, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что на рассмотрение лидеров стран СНГ "представлены важные вопросы, касающиеся гуманитарного партнерства, обеспечения безопасности и других аспектов сотрудничества".

Как сообщается на сайте Кремля, президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании. Во встрече в узком составе также участвуют президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и председатель Исполнительного комитета - Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.