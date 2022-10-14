Путин предложил объявить 2025 год в СНГ Годом мира и единства в борьбе с нацизмом

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин предложил объявить 2025 год в СНГ Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также Годом мира и единства в борьбе с нацизмом. Он заявил об этом, выступая на саммите СНГ в Астане, который проходит в узком составе.

"Тем самым в условиях попыток некоторых стран стереть из памяти подвиг народов СССР в спасении человечества от нацистской чумы мы послали бы четкий сигнал и призыв сплотиться в отстаивании исторической правды в борьбе с нацизмом", - сказал Путин.

Он добавил, что уже есть консенсус по 2024 году, который станет в рамках Содружества Годом волонтерского движения и по 2026 году, который объявлен Годом охраны здоровья.