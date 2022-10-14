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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:42

Председательство в СНГ перейдет в 2023 году Киргизии

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Председательство в Содружестве независимых государств (СНГ) перейдет в 2023 году Киргизии сообщил исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

"Был рассмотрен вопрос о председательстве в СНГ. Главы делегаций приняли решение о председательстве в Содружестве в 2023 году, которое будет осуществляться Кыргызской Республикой, а сопредседательство - Республикой Казахстан и РФ", - сказал Лебедев на заседании глав государств СНГ в расширенном составе.

Он уточнил, что по предложению Киргизии принято решение провести следующее заседание глав стран СНГ 13 октября 2023 года в Бишкеке.

Кроме этого, решением совета глав государств были продлены полномочия действующего председателя исполкома СНГ на очередной трехлетний период.

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