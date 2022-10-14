Глава британского Минфина подтвердил, что уходит в отставку

Министр финансов Великобритании Квази Квартенг Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Министр финансов Великобритании Квази Квартенг в пятницу подтвердил появившуюся ранее в британских СМИ информацию о том, что он покидает эту должность спустя 38 дней после назначения.

"Вы попросили меня оставить должность министра финансов. Я согласился", - говорится в заявлении Квартенга, которое он опубликовал в твиттере.

Ранее британские СМИ сообщили, что Квартенга отправили в отставку с поста министра финансов.

Квартенг занял пост министра финансов в начале сентября этого года, его предшественник Надим Захави проработал в этой должности около двух месяцев.

Две недели спустя после вступления в должность Квартенг анонсировал масштабный план по сокращению налогов, который вызвал опасения экономистов в связи с ожидаемым ростом дефицита госбюджета, что в свою очередь привело к скачку доходности гособлигаций и обвалу курса фунта стерлингов.

Доходность 10-летних гособлигаций Великобритании в ходе торгов в пятницу упала на 24,5 базисного пункта, до 3,947%, на ожиданиях, что правительство страны объявит об отмене некоторых налоговых послаблений. Фунт стерлингов в паре с долларом тем временем дешевеет на 0,75% и торгуется у отметки $1,1246 против $1,1331 на закрытие торгов накануне.