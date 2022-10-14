Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:41

Индекс потребдоверия в США в октябре вырос до 59,8 пункта

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В октябре 2022 года индекс потребительского доверия в США увеличился до 59,8 пункта с 58,6 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Показатель стал максимальным за шесть месяцев.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали менее существенный рост показателя, до 59 пунктов.

Подындекс отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в октябре увеличился до 65,3 пункта с 59,7 пункта месяцем ранее, индикатор потребительских ожиданий на ближайшие полгода опустился до 56,2 пункта с 58 пунктов в сентябре. Аналитики в среднем прогнозировали эти показатели на уровне 59,9 пункта и 58,5 пункта соответственно.

Инфляционные ожидания на среднесрочную перспективу (ближайший год) среди населения в этом месяце повысились до 5,1% с 4,7% в сентябре. Инфляционные ожидания на долгосрочную перспективу (5 лет) увеличились до 2,9% с 2,7%.

Окончательное значение октябрьского индекса потребительского доверия будет опубликовано 28 октября.

США Мичиганский университет
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Топ-10 самых высокооплачиваемых хоккеистов НХЛ заработают $117,7 млн за текущий сезон

Новым министром финансов Британии стал экс-глава МИД страны

Новым министром финансов Британии стал экс-глава МИД страны

Киргизский банк "Компаньон" приостановил обслуживание карт "Мир"

Глава британского Минфина подтвердил, что уходит в отставку

Глава британского Минфина подтвердил, что уходит в отставку

Финансовая G20 вновь закончила встречу без итогового коммюнике

Военная операция на Украине

В Херсонской администрации объяснили эвакуацию населения необходимостью "зачистки"

МВФ не ждет отмены политики COVID Zero в Китае до II полугодия 2023 года

МВФ не ждет отмены политики COVID Zero в Китае до II полугодия 2023 года

SpaceX просит Пентагон взять на себя расходы по спутникам Starlink для Украины

Шри-Ланка из-за санкций не готова принимать карты "Мир"

Шри-Ланка из-за санкций не готова принимать карты "Мир"

Глава МАГАТЭ заявил о прогрессе в создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });