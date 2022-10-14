Индекс потребдоверия в США в октябре вырос до 59,8 пункта

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В октябре 2022 года индекс потребительского доверия в США увеличился до 59,8 пункта с 58,6 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Показатель стал максимальным за шесть месяцев.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали менее существенный рост показателя, до 59 пунктов.

Подындекс отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в октябре увеличился до 65,3 пункта с 59,7 пункта месяцем ранее, индикатор потребительских ожиданий на ближайшие полгода опустился до 56,2 пункта с 58 пунктов в сентябре. Аналитики в среднем прогнозировали эти показатели на уровне 59,9 пункта и 58,5 пункта соответственно.

Инфляционные ожидания на среднесрочную перспективу (ближайший год) среди населения в этом месяце повысились до 5,1% с 4,7% в сентябре. Инфляционные ожидания на долгосрочную перспективу (5 лет) увеличились до 2,9% с 2,7%.

Окончательное значение октябрьского индекса потребительского доверия будет опубликовано 28 октября.