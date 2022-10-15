Космический телескоп для обнаружения экзопланет TESS вернулся к работе

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Инженеры восстановили работу космического телескопа для поиска экзопланет Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), сообщило в пятницу Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"TESS начал возвращение к штатной работе во вторник, 13 октября, примерно в 18:30 по времени Восточного побережья США (14 октября, в 01:30 мск)", - говорится в сообщении управления.

По данным NASA, инженеры смогли включить бортовой компьютер, и телескоп вернулся в стандартный режим точного наведения. Они ожидают, что TESS возобновит научные наблюдения в ближайшее время, а данные, хранящиеся в памяти аппарата, будут переданы на Землю при первой же возможности.

Телескоп перешел в безопасный режим из-за неполадок с бортовым компьютером 10 октября. Предварительное расследование выявило, что их причиной стал сброс настроек компьютера.

Запуск TESS в космос был осуществлен 18 апреля 2018 года с помощью ракеты-носителя компании SpaceX Falcon 9.

Основная задача телескопа - поиск новых экзопланет (планет, находящихся вне Солнечной системы) и сбор данных об уже обнаруженных.

Для обнаружения экзопланет и наблюдения за ними аппарат использует метод транзитной фотометрии, который заключается в регистрации изменений в яркости звёзд при прохождении на их фоне планет. Во время "транзита" планеты между звездой и аппаратом учёные могут измерить изменения яркости звезды и определить размер планеты, особенности её орбиты и время, которое требуется для совершения полного витка.

TESS ищет наиболее интересные для изучения астрономами экзопланеты, находящиеся на орбите ближайших к Земле звёзд, которые впоследствии изучаются с помощью мощных телескопов, таких как James Webb Space Telescope.

Всего, с начала работы на орбите, аппарат обнаружил более 250 экзопланет.