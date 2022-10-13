Космический телескоп для обнаружения экзопланет TESS переведён в безопасный режим

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Космический телескоп Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) перешёл в безопасный режим из-за неполадок с бортовым компьютером, сообщило в среду Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"TESS перешёл в безопасный режим в понедельник, 10 октября. Космический аппарат пребывает в состоянии, которое не позволяет проводить научные наблюдения. Предварительное расследование выявило, что произошёл сброс настроек бортового компьютера", - говорится в сообщении на сайте управления.

По информации инженеров, научные данные, которые не дошли до специалистов на Земле, сохранились во внутренней памяти аппарата. В данный момент проводится расследование причин неполадок, а также предпринимаются попытки вернуть TESS к нормальной работе, что, по их мнению, может занять несколько дней.

Запуск TESS в космос был осуществлён 18 апреля 2018 года с помощью ракеты-носителя компании SpaceX Falcon 9.

Основная задача телескопа: поиск новых экзопланет (планет, находящихся вне Солнечной системы) и сбор данных об уже обнаруженных.

Для обнаружения экзопланет и наблюдения за ними аппарат использует метод транзитной фотометрии, который заключается в регистрации изменений в яркости звёзд при прохождении на их фоне планет. Во время "транзита" планеты между звездой и аппаратом учёные могут измерить изменения яркости звезды и определить размер планеты, особенности её орбиты и время, которое требуется для совершения полного витка.

TESS ищет наиболее интересные для изучения астрономами экзопланеты, находящиеся на орбите ближайших к Земле звёзд, которые впоследствии изучаются с помощью мощных телескопов, таких как James Webb Space Telescope.

Всего, с начала работы на орбите, аппарат обнаружил более 250 экзопланет.