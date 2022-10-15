В результате взрыва на шахте в Турции погибли 22 человека

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил о 22 погибших в результате взрыва на угольной шахте на севере страны в Амасре (провинция Бартын).

Эти данные министр опубликовал в твиттере.

В свою очередь агентство Анадолу со ссылкой на министра здравоохранения отмечает, что восемь пострадавших находятся на лечении в отделении интенсивной терапии, еще пятерым оказывают помощь в центре реагирования на чрезвычайные ситуации.

Ранее сообщалось, что около 50 шахтеров были заблокированы под землей на глубине 300-350 метров после взрыва на угольной шахте.

Инцидент произошел на объекте в черноморском портовом городе Амасра.