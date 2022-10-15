Число погибших в результате взрыва на шахте в Турции увеличилось до 25 человек

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Число погибших в результате взрыва на угольной шахте в турецком Амасре увеличилось до 25 человек. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на власти провинции Бартын.

Министр природных ресурсов и энергетики Турции Фатих Донмез заявил, что, по предварительной версии, причиной происшествия стал взрыв газа. В это время в шахте находились 110 человек, сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

По данным агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции, в Амасру отправили несколько групп спасателей, в том числе из соседних регионов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что отменяет запланированный визит в город Диярбакыр и отправится в Амасру.

Ранее министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщал о 22 погибших в результате взрыва.