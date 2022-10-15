Руперт Мердок задумался об объединении активов Fox и News Corp

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Медиамагнат Руперт Мердок рассматривает возможность объединения активов Fox Corporation и News Corp, которые были разделены в 2013 году.

О планах Мердока сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их данным, обсуждение находится на ранней стадии. Издание отмечает, что суммарная рыночная стоимость активов составляет около $26 млрд, из них $9 млрд приходится на News Corp.

News Corp и Fox Corp в своих пресс-релизах подтвердили информацию, сообщив, что для оценки перспектив объединения активов созданы специальные комитеты.

В 2013 году медиахолдинг News Corporation был разделен на две части: 21st Century Fox и News Corp, которая объединила газетный и издательский бизнес. Разделение происходило на фоне скандала вокруг прослушки знаменитостей журналистами из таблоида News of the World.

В 2019 году, после продажи развлекательных активов, включая студию 20th Century Fox, телеканалы были выделены в медиахолдинг Fox Corporation.