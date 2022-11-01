Предвыборная кампания в США позволила Fox Corp. увеличить выручку

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Американская медиакомпания Fox Corp. в первом квартале 2023 финансового года (завершился 30 сентября) увеличила выручку на 5% - выше прогноза рынка, благодаря росту доходов от рекламы в рамках активной кампании в преддверии выборов в Конгресс.

Выручка Fox Corp. июль-сентябрь увеличилась до $3,19 млрд против $3,05 млрд годом ранее. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали показатель на уровне $3,17 млрд.

Выручка от рекламы увеличилась в минувшем финквартале примерно на 8%, главным образом за счет политической рекламы.

Чистая прибыль Fox снизилась на 14%, до $605 млн, с $701 млн за аналогичный период годом ранее. Прибыль в расчете на акцию составила $1,1 по сравнению с $1,21 годом ранее.

Скорректированная прибыль в расчете на акцию достигла $1,21 и превысила консенсус-прогноз экспертов на уровне $1,14 на акцию.

С начала 2022 года капитализация Fox уменьшилась на 21,8% и составляет $15,4 млрд.

Fox Corp. была образована в результате покупки Walt Disney активов медиакомпании магната Руперта Мердока 21st Century Fox Inc. в 2019 году.