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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:41

Минобороны РФ заявило о срыве подготовки ВСУ к десантной операции в районе ЗАЭС

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Российскими войсками в ночь с 13 на 14 октября сорвана подготовка армии Украины к проведению речной десантной операции в районе Запорожской АЭС, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в субботу.

По его данным, в результате ударов армейской авиации ВКС России, ракетных войск и артиллерии по району формирования десанта в бухте Каховского водохранилища рядом с населенным пунктом Осокоровка Херсонской области, уничтожено более 50 украинских военнослужащих, пять быстроходных катеров, две баржи, пять танков и четыре боевые машины пехоты.

"В районе населенного пункта Берестовое Харьковской области огнем артиллерии уничтожено до 50 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин, три автомобиля, а также полевой склад с боеприпасами. В районе населенного пункта Двуречное Харьковской области сорвана переправа ротной тактической группы ВСУ через реку Оскол", - сказал Конашенков.

По его словам, "в результате удара армейской авиации и артиллерии уничтожено более 30 украинских военнослужащих, четыре бронеавтомобиля и два пикапа".

"На Краснолиманском направлении ВСУ предпринимали попытки вести разведку боем в районах населенных пунктов Сергеевка и Макеевка Луганской народной республики, Новосадовое и Торское Донецкой народной республики. В результате огневого поражения подразделения ВСУ были отброшены на исходные позиции. Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и семь пикапов", - сообщил Конашенков.

"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены четыре пункта управления ВСУ, 53 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 142-х районах", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

По его словам, также уничтожено пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Глушковка, Купянск Харьковской области, Константиновка и Федоровка (ДНР), а также Новая Калуга Херсонской области.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Киселевка Николаевской области сбит Су-25 воздушных сил Украины", - заявил Конашенков.

Хроника 24 февраля – 15 октября 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина
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