Что произошло за день: суббота, 15 октября

Прибытие в Белоруссию эшелонов с российскими военными, обстрел нефтебазы под Белгородом, устранение утечки на нефтепроводе "Дружба"

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Минобороны Белоруссии сообщило о прибытии в страну первых эшелонов с военными РФ. В министерстве заявили, что создание региональной группировки войск "реализуется исключительно в интересах усиления охраны и обороны государственной границы Союзного государства на территории Беларуси". Президент страны Александр Лукашенко в интервью NBC вновь отверг вероятность военного участия в операции на Украине.

- Нефтебаза под Белгородом подверглась обстрелу. Пожар ликвидировали. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщил, что обстрелян был таможенный пункт пропуска в приграничном городе Шебекино.

- Минобороны России заявило о срыве подготовки ВСУ к речной десантной операции в районе ЗАЭС.

- ЦБ РФ получил право выдавать разрешения на вывоз из России валюты на сумму свыше $10 тыс. Указ президента от 1 марта 2022 года запрещал вывоз из РФ такие суммы наличной иностранной валюты.

- В Польше заявили, что устранили утечку на нефтепроводе "Дружба". Поставки российской нефти в сторону ФРГ возобновились в нормальном объеме. Расследование продолжается.

- В результате взрыва на шахте в Турции погиб 41 человек. Поисково-спасательные работы завершены.

- Российский теннисист Андрей Рублев вышел в финал турнира в Хихоне (Испания). Он победил Доминика Тима из Австрии.