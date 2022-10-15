Лукашенко вновь отверг вероятность военного участия Белоруссии в операции на Украине

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь заявил, что белорусские военные не намерены принимать непосредственное участие в специальной военной операции России на Украине.

"Сегодня наше участие (в СВО) заключается в том, что мы лечим россиян и украинцев, кормим россиян и украинцев и больше всего, в подавляющем большинстве, предоставляем убежище беженцам из Украины. Их в сутки к нам прибывает по 400-500 человек. Мы их уравниваем полностью в правах. Вот наше участие", - заявил Лукашенко в интервью телекомпании NBC.

Фрагмент интервью обнародовал близкий к пресс-службе Лукашенко телеграм-канал "Пул Первого".

"Наша поддержка (России - ИФ) заключается в том, чтобы западные наши границы, в данном случае с Польшей и Литвой, не были нарушены, и не был нанесен через Беларусь удар в спину российским войскам. Изначально так было", - сказал Лукашенко.

"Мы никого там не убивали и убивать не собираемся. Нас, во-первых, никто не просит участвовать в этой операции, в данном случае Россия. И мы не намерены туда втягиваться", - заявил президент Белоруссии.