Минобороны Белоруссии сообщило о прибытии в страну первых эшелонов с военными РФ

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Первые эшелоны с российскими военными прибыли в Белоруссию, сообщили в субботу в Минобороны республики.

"Первые эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав региональной группировки войск (сил), прибыли в Республику Беларусь", - говорится в сообщении.

Как отметили в военном ведомстве, "напомним, решение о создании региональной группировки войск (сил) принято и реализуется исключительно в интересах усиления охраны и обороны государственной границы Союзного государства на территории Беларуси и продиктовано это решение непрекращающейся активностью в приграничных с нами районах".

Как сообщалось, 10 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал о том, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск "в связи с обострением на западных границах Союзного государства".

Минобороны Белоруссии сообщало, что группировка развертывается "для обеспечения паритета в области военной безопасности и поддержания мира в Белоруссии", и что это решение "реализуется в интересах усиления охраны и обороны государственной границы Белоруссии для снижения военной активности в приграничных районах".

Основу региональной группировки войск (сил), сообщали в Минобороны, будут составлять Вооруженные Силы Белоруссии по штату мирного времени, а также отдельные воинские формирования Российской Федерации.

Накануне Лукашенко заявил, что в республике введен режим контртеррористической операции (КТО) в связи с обострением ситуации и начаты процедуры, связанные с развертыванием союзной группировки войск.