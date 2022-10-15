Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:41

Минобороны Белоруссии сообщило о прибытии в страну первых эшелонов с военными РФ

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Первые эшелоны с российскими военными прибыли в Белоруссию, сообщили в субботу в Минобороны республики.

"Первые эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав региональной группировки войск (сил), прибыли в Республику Беларусь", - говорится в сообщении.

Как отметили в военном ведомстве, "напомним, решение о создании региональной группировки войск (сил) принято и реализуется исключительно в интересах усиления охраны и обороны государственной границы Союзного государства на территории Беларуси и продиктовано это решение непрекращающейся активностью в приграничных с нами районах".

В миреЛукашенко и Путин договорились о развертывании совместной группировки войскЛукашенко и Путин договорились о развертывании совместной группировки войскЧитать подробнее

Как сообщалось, 10 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал о том, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск "в связи с обострением на западных границах Союзного государства".

Минобороны Белоруссии сообщало, что группировка развертывается "для обеспечения паритета в области военной безопасности и поддержания мира в Белоруссии", и что это решение "реализуется в интересах усиления охраны и обороны государственной границы Белоруссии для снижения военной активности в приграничных районах".

Основу региональной группировки войск (сил), сообщали в Минобороны, будут составлять Вооруженные Силы Белоруссии по штату мирного времени, а также отдельные воинские формирования Российской Федерации.

Накануне Лукашенко заявил, что в республике введен режим контртеррористической операции (КТО) в связи с обострением ситуации и начаты процедуры, связанные с развертыванием союзной группировки войск.

Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Число погибших в результате взрыва на шахте в Турции достигло 40

Число погибших в результате взрыва на шахте в Турции достигло 40

Количество жертв взрыва на шахте в Турции достигло 28

Количество жертв взрыва на шахте в Турции достигло 28

Что случилось этой ночью: суббота, 15 октября

Байден поручил госдепу выделить до $725 млн на военную помощь Украине

Байден поручил госдепу выделить до $725 млн на военную помощь Украине

В результате взрыва на шахте в Турции погибли 22 человека

Три сухогруза доставят продовольствие из Украины в Испанию, Тунис и Алжир

Три сухогруза доставят продовольствие из Украины в Испанию, Тунис и Алжир

Топ-10 самых высокооплачиваемых хоккеистов НХЛ заработают $117,7 млн за текущий сезон

Новым министром финансов Британии стал экс-глава МИД страны

Новым министром финансов Британии стал экс-глава МИД страны

Киргизский банк "Компаньон" приостановил обслуживание карт "Мир"

Глава британского Минфина подтвердил, что уходит в отставку

Глава британского Минфина подтвердил, что уходит в отставку
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });