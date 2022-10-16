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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

Более 700 судов получили разрешение на движение за время стамбульской зерновой сделки

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Украинские порты в воскресенье покинули четыре сухогруза с почти 140 тыс. тонн продовольствия, получив разрешение от совместного координационного центра (СКЦ).

"По состоянию на 16 октября общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированных из трех украинских портов, составляет 7 689 050 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 702 судов - 357 на прибытие в украинские порты и 345 - на выход из них", - говорится в сообщении СКЦ.

Отмечается, что в воскресенье из портов Украины вышли четыре судна, они перевозят в общей сложности 139 595 тонн зерна и другой продукции АПК в рамках черноморской зерновой инициативы.

Сухогруз Omicron Crest доставит в Китай 47 185 тонн кукурузы и 17 815 тонн подсолнечного шрота. Судно Eaubonne перевезет в Кению 53 376 тонн пшеницы, судно Helga - 15 469 тонн семян подсолнечника во Францию. Сухогруз Lara S направляется в Италию с 5 750 тоннами подсолнечного масла.

"Зерно, поступившее в пункт назначения, может пройти переработку и затем быть переправлено в другие страны", - уточнили в СКЦ.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание документа по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов - Черноморска, Одессы и Южного.

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