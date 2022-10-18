Из портов Украины вышли пять судов с более 122 тысячами тонн продовольствия

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Из украинских портов в понедельник вышли пять судов с более 122 тысячами тонн продовольствия, получив разрешение от совместного координационного центра (СКЦ).

"17 октября украинские порты покинули шесть судов, они перевозят в общей сложности 122 315 тонн зерна и другой продукции АПК в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении СКЦ.

Судно Chola Treasure (61 815 тонн рапса) направляется в Пакистан, судно New Liberty (25 тысяч тонн ячменя) - в Ливию, судно Global Aglaia (22 тысяч тонн семян подсолнечника) - во Францию.

Сухогруз Admiral доставит в Турцию 7,3 тысяч тонн ячменя, сухогруз Gen.Polad Hashimov - 4 тысячи тонн подсолнечного масла в Италию и 2,2 тысячи тонн соевого масла в Тунис.

В СКЦ отметили, что "зерно, поступившее в пункт назначения, может пройти переработку и затем - быть переправлено в другие страны".

"По состоянию на 17 октября общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированных из трех украинских портов, составляет 7 811 365 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 711 судов - 361 на прибытие в украинские порты и 350 на выход из них", - отмечается в сообщении.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание документа по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов - Черноморска, Одессы и Южного.