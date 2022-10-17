Россия и Китай будут в центре внимания Совета ЕС на уровне глав МИД

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Главными пунктами повестки заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге в понедельник высокопоставленный чиновник Евросоюза, выступая перед журналистами в Брюсселе в конце прошлой недели, назвал Россию и Китай.

"Что касается России (...) ранее была реакция в виде восьмого пакета санкций, (...) и в понедельник должны быть приняты решения по миссии подготовки военных для Украины и по шестому траншу Европейского фонда мира с целью поставок Украине необходимых вооружений", - сказал собеседник СМИ.

Другой дипломат ЕС при этом отметил: "Мы надеемся, что решение будет утверждено. Речь о военной помощи в виде миссии, которую мы учредим на основе официальной просьбы Украины. Высокому представителю (ЕС по иностранным делам Жозепу Боррелю - ИФ) была адресована просьба осуществить такую подготовку до уровня бригады".

По его словам, в ответ на эту просьбу ЕС готовит миссию, которая должна начать функционировать в середине ноября. "Мы подготовим 12 тыс. человек и еще 2,8 тыс. получат специализированное обучение", - продолжил источник. Среди обучающихся по мандату миссии, определенному на два года, будут как новобранцы, так и имеющие опыт военнослужащие. Есть потребность в базовой подготовке и в специальной подготовке, объяснил чиновник.

При этом он отметил, что цели миссии могут меняться. События на Украине развиваются, и сейчас трудно предсказывать, понадобится ли подготовка дополнительного личного состава или адаптация программ обучения.

"Мы берем за основу потребности украинцев и работаем с государствами-членами, чтобы подготовка велась на европейской территории", - добавил функционер ЕС. В ответ на соответствующий вопрос он сказал, что число стран союза, которые будут принимать участие в миссии, уточняется, приводить подробности еще рано.

Как ожидается, Совет ЕС должен также утвердить шестой транш военной помощи ЕС Украине в 500 млн евро за счет Европейского фонда мира.

"Шестой пакет из средств Европейского фонда мира составит 500 млн евро. С этим пакетом наша помощь Украине достигнет в целом 3,1 млрд евро. Примерно как и по предыдущим траншам, поставки вооружений будут обеспечиваться государствами-членами. Будут также учтены потребности, высказанные украинцами", - продолжил дипломат.

Как и в прошлых случаях, эти средства послужат компенсацией за поставленное оружие, но есть и новый аспект: этим траншем будут также покрываться расходы по ремонту и обслуживанию ранее поставленных вооружений, уточнил источник.

В связи с 20-м Всекитайским съездом КПК и предстоящим 20-21 октября саммитом ЕС, на котором запланирована "стратегическая дискуссия" по Китаю, Совет ЕС обсудит в Люксембурге отношения с этой страной, расцениваемой Брюсселем в качестве партнера и соперника, а также ключевого игрока на международной арене, заявили представители ЕС.

"Китай - партнер по вопросам мирового значения, таким как климатические изменения, глобальный долг Юга, то есть, наверное, надо сотрудничать с ним по этим вопросам. Китай для нас может быть партнером, но это тоже соперник по экономическим и технологическим вопросам", - сказал дипломат.

Он добавил, что ЕС хотел бы иметь "справедливые и достойные условия конкуренции" с Китаем. Вместе с тем чиновник указал на проблемы с правами человека в КНР, напомнил о ряде санкций ЕС, "реакцией на которые была эскалация".

"То есть отношения сложные, и, тем не менее, это важные двусторонние отношения, и нужно продолжать диалог. Это нужно делать, потому что на кону значительные интересы. Каждый день торговых обменов составляет 1 млрд евро. Я думаю, это больше, чем с другими торговыми партнерами", - отметил источник.

Отвечая на вопрос об отношениях Китая с Россией, собеседник журналистов сказал, что на словах Пекин поддерживает линию Москвы, но это ограничивается риторикой, и пока ничего не происходит в плане конкретных действий.

Предмет еще одной существенной дискуссии глав МИД стран ЕС в Люксембурге - конфликт Азербайджана с Арменией. В Брюсселе отмечают, что состояние отношений между Баку и Ереваном вызывает глубокую обеспокоенность.

"Южный Кавказ - это ключевой регион для ЕС, со всеми странами которого у Европейского союза есть двусторонние отношения. Но в то же время мы желаем регионального подхода. Надо преодолеть этот конфликт", - сказал один из собеседников журналистов.

Он напомнил, что 6 октября премьер-министр Армении и президент Азербайджана согласились на миссию наблюдателей ЕС с армянской стороны границы. Ее цель - оценить, можно ли зафиксировать статус этой границы. В понедельник главами МИД стран ЕС будет принято решение по учреждению этой миссии, предложенной Боррелем, чтобы содействовать стабильности и укреплению доверия.

"Теперь стороны обращаются к нам. У них есть ощущение, что мы можем играть роль, которую до сих пор играла Россия", - сказал дипломат. "Мы не считаем, что наше влияние возрастет на Южном Кавказе после этой инициативы, - отметил он. - То, чего мы хотим, это чтобы на Южном Кавказе были стабильность и демократия. Для нас это не вопрос влияния".

В повестке совета также обстановка в Иране в связи с насильственным подавлением протестов, ожидается принятие санкций ЕС. Министры обменяются взглядами на затянувшуюся кризисную ситуацию в социальной и политической областях в Ливане. Состоится обмен взглядами по Буркина-Фасо в связи с "переворотом в перевороте". Темой дебатов глав МИД будет также поддержка политического процесса в Эфиопии, где вновь отмечена вспышка насилия в регионе Тыграй.