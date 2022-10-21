Финский премьер предостерегла ЕС от стратегической зависимости от стран, подобных КНР

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Евросоюзу нельзя оказаться в положении, когда он будет кардинальным образом зависеть от стран вроде Китая, заявила по прибытии на саммит ЕС премьер-министр Финляндии Санна Марин. Ее цитируют западные СМИ.

"Это не означает, что у нас не может быть экономических отношений с Китаем, речь вот о чем: нам нельзя позволить себя стратегической, принципиальной зависимости от авторитарной страны", - сказала премьер и добавила, что в данном контексте ключевым фактором является технологическая независимость.

18 октября глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германии больше нельзя допускать экономически неравноправных отношений с какой-либо страной. Она призвала учиться на ошибках отношений с Россией, понять, что односторонняя экономическая зависимость делает страну уязвимыми перед политическим шантажом, и помнить это, выстраивая политику с Китаем.

Разрабатываемая правительством стратегия нацбезопасности ФРГ будет включать в себя и стратегию отношений с Китаем, которая будет соответствовать общему курсу Евросоюза, добавила тогда Бербок.

17 октября Financial Times сообщила о документе внешнеполитической службы ЕС, в котором высказано мнение, что Китай является конкурентом Евросоюза, которому нужно противостоять, и что политику в отношении КНР надо ужесточать.

Саммит ЕС проходит в Брюсселе 20 и 21 октября. Основными темами должны стать отношения с Китаем, энергетика, Украина, международные отношения.