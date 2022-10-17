В Эстонии тысячи домохозяйств остались без света из-за шторма

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - В Эстонии начавшийся в воскресенье штормовой ветер оставил к утру понедельника без электричества около 4 тысяч домохозяйств, сообщила компания Elektrilevi.

Около 3 тысяч повреждений пришлось на западные приморские регионы.

На берегу Финского залива скорость ветра при порывах достигала 30 м/сек, сообщил в соцсетях синоптик Кайро Кийтсак.

По его словам, порывы ветра стали причиной многих разрушений. "Были сорваны крыши, сломаны деревья, повреждены линии электропередач, пострадали автомобили и т. д.", - отметил он.

Государственная метеослужба объявила штормовое предупреждение первого уровня по всей республике. Это значит, что погода при определенных обстоятельствах может представлять опасность. По прогнозу, к середине дня понедельника ветер стихнет.

В Петербурге утром в понедельник из-за сильного ветра был объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности. В городе частично закрыта дамба Комплекса защитных сооружений от наводнений. Как сообщал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, в ночь на понедельник скорость ветра в Финском заливе при порывах достигала ураганной силы в 32 м/с, а на побережье Ленинградской области составляла 24 м/с. Когда ветер сменит направление с юго-западного на западное, сформируются условия для развития нагонного наводнения.