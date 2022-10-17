В Петербурге частично закрыли дамбу из-за угрозы наводнения

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - В Петербурге из-за сильного ветра объявлен "оранжевый" уровень опасности, он означает риск стихийных бедствий, сообщает пресс-служба администрации губернатора. В городе частично закрыта дамба Комплекса защитных сооружений от наводнений.

Чтобы не допустить повышения уровня воды в Неве до критического (наводнение регистрируется при достижении отметки выше 160 см относительно уровня Кронштадтского футштока), в 3:55 понедельника объекты Комплекса защитных сооружений частично закрыли, сообщает телеграм-канал дирекции КЗС. В частности, закрыты затворы водопропускных сооружений В-1 - В-6 и затвор судопропускного сооружения С-2.

Судопропускное сооружение С-1 открыто, Кронштадтский корабельный фарватер доступен для судоходства.

По данным на 08:00 (по гидропосту "Горный институт"), уровень поды в Неве составляет 88 см.

Оранжевый уровень погодной опасности будет действовать в городе с полуночи 17 октября до полуночи 18 октября.

Как предупреждал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, в ночь на понедельник из-за влияния североатлантического циклона в акватории Финского залива и на побережье усилился ветер.

"Его скорость в порывах в Финском заливе уже достигла практически ураганной силы в 32 м/с, а на побережье Ленинградской области составляет 24 м/с", - сообщил синоптик в понедельник утром.

Пока ветер имеет юго-западное направление, и его влияние на формирование нагонной волны невелико, однако ближе к полудню он может стать западным, и тогда "сформируются благоприятные условия для развития нагонного наводнения", сообщил Леус.

В понедельник днем погоду в Петербурге будет определять тыловая часть североатлантического циклона. В связи с этим в регионе ожидается облачная с прояснениями погода и дожди. Ветер прогнозируется юго-западный, западный 6-11 м/с, с порывами до 15-20 м/с.