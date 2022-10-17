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В "Рособоронэкспорте" допустили начало выпуска АК-203 в Индии к концу года

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Производство автоматов АК-203 в Индии может начаться в конце года, сообщил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Завод по производству автоматов Калашникова АК-203 в Корве готов до конца 2022 года начать выпуск продукции. В наших планах - 100-процентная локализация производства легендарных российских автоматов в Индии", - сказал Михеев, чьи слова привели в пресс-службе "Рособоронэкспорта" в понедельник.

Михеев заявил, что в будущем совместное предприятие может увеличить объем производства и провести модернизацию для выпуска перспективных моделей на платформе автомата Калашникова.

В пресс-службе сообщили, что делегация "Рособоронэкспорта" примет участие в Международной выставке сухопутных, военно-морских вооружений и средств обеспечения безопасности государства Defexpo India 2022, которая пройдет с 18 по 22 октября в городе Гандинагар, штат Гуджарат.

"Компания участвует в выставке в качестве соучредителя российско-индийского совместного предприятия Indo-Russian Rifles Private Limited, основанного в целях производства автоматов Калашникова в Индии", - сообщили в пресс-службе.

В декабре прошлого года сообщалось, что Россия и Индия подписали контракт на совместное производство более 600 тыс. автоматов АК-203 на предприятии в городе Корва (штат Уттар-Прадеш).

Рособоронэкспорт Индия
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